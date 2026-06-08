Онкобольной Поднозов попал в реанимацию

Артист театра и кино Дмитрий Поднозов борется с онкологическим заболеванием. Актёру сериала «Мажор» диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг. Сейчас Дмитрий Владимирович находится в платной реанимации, что требует значительных финансовых затрат. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и планируют провести новую операцию. Об этом рассказал режиссёр Владимир Мункуев в своём личном блоге.

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«Ситуация очень серьёзная. Многие уже в курсе. Сейчас семье Димы нужны деньги, поскольку он находится в платной реанимации. Ежедневное содержание там стоит немало», — сообщил Мункуев.

Режиссёр крайне настойчиво обратился ко всем неравнодушным людям и попросил их оказать семье актёра финансовую помощь.

«Необходимо срочно собрать деньги, чтобы Дима мог бороться», — отметил Мункуев.

В декабре актёр Сергей Жигунов впервые рассказал о том, что Дмитрий Владимирович болен раком. Поднозова поддерживают родные, друзья и коллеги из театра «Особняк» в Санкт-Петербурге. Дмитрий является одним из его основателей.