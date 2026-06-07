На границе с Казахстаном снова возникли километровые очереди

Сотни автомобилей застряли в огромной очереди на казахстанско-российской границе, на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, таможенники наиболее жестко досматривают фуры из Узбекистана и Киргизии, это связано с борьбой с серым импортом.

Очевидцы пояснили, что транспортные средства с казахскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе. Они добавили, что проехать без очереди возможно, за комфорт придется заплатить порядка 10 тыс. рублей.

Жители Оренбурга, путешествующие с маленькими детьми, посетовали, что их больше не пропускают вне очереди как было раньше.

Ранее сообщалось, что актюбинцы несколько лет подряд жалуются на огромные пробки на границе с Россией.

На границе России и Казахстана введена добровольная регистрация

В частности, 30 декабря 2025 года стало известно, что на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» — «Жайсан» водители фур стоят по 10 часов, легковым автомобилям удаётся проехать примерно за 5-6 часов.

Автолюбители тогда порекомендовали тем, кто только выезжает из дома, переезжать границу через пункт «Вишнёвка — Жанибек», расположенный на границе Саратовской и Волгоградской области, либо через погранпереход «Тёплое» — «Шаган» в Первомайском районе Оренбуржья.

3 июня 2026 года водители, пересекающие «Жайсан», заявили в соцсетях, что таких шокирующих очередей еще не наблюдали.