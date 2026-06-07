На границе с Казахстаном снова возникли километровые очереди
Сотни автомобилей застряли в огромной очереди на казахстанско-российской границе, на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, таможенники наиболее жестко досматривают фуры из Узбекистана и Киргизии, это связано с борьбой с серым импортом.
Очевидцы пояснили, что транспортные средства с казахскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе. Они добавили, что проехать без очереди возможно, за комфорт придется заплатить порядка 10 тыс. рублей.
Жители Оренбурга, путешествующие с маленькими детьми, посетовали, что их больше не пропускают вне очереди как было раньше.
Ранее сообщалось, что актюбинцы несколько лет подряд жалуются на огромные пробки на границе с Россией.
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В частности, 30 декабря 2025 года стало известно, что на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» — «Жайсан» водители фур стоят по 10 часов, легковым автомобилям удаётся проехать примерно за 5-6 часов.
Автолюбители тогда порекомендовали тем, кто только выезжает из дома, переезжать границу через пункт «Вишнёвка — Жанибек», расположенный на границе Саратовской и Волгоградской области, либо через погранпереход «Тёплое» — «Шаган» в Первомайском районе Оренбуржья.
3 июня 2026 года водители, пересекающие «Жайсан», заявили в соцсетях, что таких шокирующих очередей еще не наблюдали.
«В общей сложности мы простояли на границе 12 часов. Такого не было никогда. Это был просто ад. Учтите, что туалетов там вдоль дороги нет. И это ужасно», — пожаловалась автоледи.