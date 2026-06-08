В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Об этом сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, четырехдневная рабочая неделя будет у всех, кто работает по пять дней в неделю. 12 июня в стране отмечается День России.

Ранее короткая рабочая неделя была в России с 27 по 30 апреля — перед празднованием Дня Весны и Труда. Также четырехдневная рабочая неделя была с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в ноябре 2026 года из-за Дня народного единства.