Актер Сергей Гармаш попал в больницу из-за проблем с желудком. Врачи запретили ему алкоголь, а также острые и сладкие блюда, сообщает канал Mash.

Актер жаловался на боли в животе и общую слабость. Его экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

В больнице кровотечение в желудке не подтвердилось. Врачи диагностировали обострение гастрита и выписали пациента на следующий день.

При этом ему назначили строгую диету — дробное восьмиразовое питание, запрет на алкоголь, газировку, острое, солёное, жареное, а также на шоколад и пирожные.

Представители артиста подтвердили, что у него были медицинские проблемы. Сейчас его состояние нормальное, на рабочий график инцидент не повлияет.

Сергей Гармаш сыграл более 150 ролей в кино и театре.