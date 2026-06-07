Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова

В последние годы у телеведущего Алексея Пиманова были проблемы со здоровьем. Он предпочитал молчать о них и продолжал активно работать. Об этом коллеги и друзья Пиманова рассказали изданию StarHit.

В последние месяцы Пиманов испытывал боль, и считал, что виной тому травма, полученная во время игры в хоккей.

«Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, потом извинялся. Говорит: «Понимаешь, эта все дурацкая рука», — рассказала шеф-редактор программы «Человек и закон» Ирина Горюнова.

По ее словам, он не любил показывать слабость или рассказывать о проблемах.

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Друзья не раз советовали телеведущему обследоваться, но он откладывал визит к медикам.

Заместитель гендиректора Первого канала Алексей Вольнов рассказал, что Пиманов жил в очень высоком темпе и старался успеть как можно больше.

Телеведущий Алексей Пиманов умер в апреле на 65-м году жизни. В июне его приемная дочь Дарья посвятила отцу скорбный пост.