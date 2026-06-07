7 июня: какой праздник отмечают в России и мире

7 июня по всей России отмечают День краудфандинга, а в Москве — День столичного ресторатора. Во всем мире празднуют День безопасности пищевых продуктов, а также День заботы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 июня — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День краудфандинга

День краудфандинга в России — достаточно молодой праздник, который учредили в 2015 году. Краудфандинг (от английского crowd — «толпа», funding — «финансирование») — это форма общественной помощи проекту, организации или личности, при которой средства добровольно собирают неравнодушные граждане.

Дата праздника приурочена к годовщине старта первой краудфандинговой платформы в России — Planeta.ru. Сервис начал работать 7 июня 2012 года.

День московского ресторатора

Профессиональный праздник московских рестораторов и работников сферы общепита учредили в 2018 году распоряжением городского правительства. Дату выбрали не случайно — 7 июня 1893 года в Москве было обнародовано «Положение о трактирном промысле», перечень основных требований к заведениям общественного питания в городе.

Праздники в мире

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Всемирный день безопасности пищевых продуктов был Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Праздник призван напомнить людям о том, как важно употреблять в пищу только свежие и качественные продукты. Поэтому задача руководства стран — предоставить своим гражданам доступ к здоровой пище.

По ООН, от употребления пищевых продуктов, загрязненных микроорганизмами или химикатами, ежегодно умирают 420 000 человек. Причем около 40 процентов заболевших — дети до пяти лет.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 июня

День июньского жука; День хорватской дипломатии; Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Туpeттa; День пробной технологии; День шоколадного мороженого в США.

Какой церковный праздник 7 июня

Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Пророк Иоанн Предтеча — самый почитаемый христианский святой после Девы Марии. Согласно преданию, именно от Предтечи Христос принял святое Крещение в Иордане. Свою кончину святой встретил за полгода до распятия Христа — пророка казнил царь Ирод по требованию его падчерицы Саломеи. Отрубленную голову Предтечи похоронили в нечистом месте, однако вскоре она пропала.

Позже голову святого трижды находили в разных местах: сначала ее обнаружил один вельможа — перед кончиной он спрятал голову в церкви, которую построил сам. Позже храм рухнул, и во второй раз голова чудесным образом оказалась недалеко от Гроба Господня. В эпоху иконоборчества святыню пришлось спрятать в Команах. Там и произошло третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июня

День памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского; День памяти священномученика Ферапонта, епископа Кипрского; День памяти преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини; День памяти преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха.

Приметы на 7 июня

Если утром 7 июня выпало много росы, то день будет солнечным и ясным. Если лягушки перестали квакать, стоит ждать холодов. Внезапные раскаты грома предвещают затяжные дожди.

Кто родился 7 июня

Французский художник Поль Гоген родился 7 июня 1848 года в Париже, однако много лет прожил на Таити. В числе самых популярных работ: «Откуда Мы Пришли? Кто Мы? Куда Мы Идем?» (1898), «Желтый Христос» (1889), «Когда свадьба» (1892).

Интересно, что творчество Гогена публика оценила лишь после кончины художника. В 2015 году его картина «Когда свадьба?» была продана почти за 300 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас Гогена считают одним из ярчайших представителей постимпрессионизма наряду с Винсентом Ван Гогом.

Британский актер Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в Северной Ирландии. Прославился после главной роли в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Также Лиам Нисон снимался в картинах: «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», «Банды Нью-Йорка», «Реальная любовь» и других. Номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус».

Кто еще родился 7 июня

Эмили Ратаковски (35 лет) — американская модель; Глюкоза (Наталья Ионова) (40 лет) — российская певица; Анна Курникова (45 лет) — российская теннисистка; Сергей Чумаков (54 года) — российский певец; Александр Маршал (69 лет) — российский музыкант, бывший участник группы «Парк Горького».