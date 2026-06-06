Омбудсмены России и Украины договорились об обмене справками

В условиях отсутствия дипломатических связей между Российской Федерацией и Украиной, омбудсмены обеих стран станут каналом для передачи справок и прочей необходимой документации гражданам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с изданием «Фонтанка».

6 июня появились сообщения со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о продолжающих поступать запросах на выдачу подобных документов. По его словам, в частности, речь идет о документах, подтверждающих трудовой стаж для выхода на пенсию и иной информации.

«Да, мы достигли договоренности об этом с украинским омбудсменом», – подтвердила Лантратова, отвечая на вопрос издания.

Накануне состоялась первая рабочая встреча между российским омбудсменом Яной Лантратовой и ее украинским коллегой, уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. По заявлению Лантратовой, в ходе беседы были представлены списки лиц, готовых к обмену, а также достигнуты договоренности о продолжении посещений военнопленных на территории обеих стран и доставке писем и посылок от их близких.