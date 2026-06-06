В Рособрнадзоре ответили на жалобы по поводу ошибок в ЕГЭ по русскому языку

В Рособрнадзоре прокомментировали жалобы школьников на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.

В частности, ведомство рассмотрело информацию об опечатке в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку. Отмечается, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания.

Кроме того, в Рособрнадзоре сообщили, что предположение о несоответствии текстов и тем в одном из заданий не подтвердились.

В ведомстве подчеркнули, что внимательно анализируют все поступающие замечания, касающиеся содержания экзаменов.

Кроме того, бращения граждан в Рособрнадзор о возможной некорректной формулировке задания ЕГЭ по литературе, прошедшего 1 июня, переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Уточняется, что будет проведён детальный анализ задания, в том числе с учётом результатов его выполнения.

«В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников», — добавили в ведомстве.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что реальные ответы на ЕГЭ невозможно приобрести в интернете благодаря действующей системе защиты экзаменационных материалов.

Семейный психолог Сергей Ланг отметил, что родителям важно поддерживать выпускников перед ЕГЭ и ОГЭ, а не усиливать у них страх перед будущим.