Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777

Приём широкофюзеляжного воздушного судна, вместимостью 540 мест, это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны авиакомпаний и растущего интереса к республике.

«Такой класс самолётов позволяет увеличить пассажиропоток и сделать путешествия более доступными и комфортными», — отметил гендиректор международного аэропорта «Сухум» Руслан Блиндюк.

По его словам, такие рейсы между Россией и Абхазией планируется сделать регулярными.

Обновлённый аэропорт был запущен после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции.