Россиянину грозит депортация за скандальное поведение в отеле на Бали

Власти округа Бадунг на индонезийском острове Бали инициировали процедуру депортации гражданина России из-за его неподобающего поведения в местном отеле. Об этом сообщает издание NusaBali.

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Согласно имеющейся информации, россиянин проживал в гостинице с 9 по 23 мая. Администрация заведения подала жалобу в полицию, указав, что постоялец регулярно нарушал покой других гостей и беспокоил персонал, а также совершал действия, представлявшие угрозу для окружающих.

Как заявил начальник оперативного отдела муниципальной полиции Бадунга Маде Астика Джая, мужчина, чьи инициалы указаны как MS, уже находится под контролем иммиграционных властей.

В настоящее время он проходит лечение в больнице. По словам чиновника, после того как состояние здоровья иностранца стабилизируется, власти официально порекомендуют его депортацию.

Предполагается, что неадекватное поведение мужчины могло быть вызвано зависимостью от определённых медикаментов.

Среди претензий отеля значатся регулярные жалобы на шум и нарушение порядка. Кроме того, 18 мая мужчина взял еду и напитки в баре, не оплатив их сразу, однако позже погасил долг.

Ранее сообщалось, что 36-летний турист Джейми Латан стал жертвой нападения на индонезийском острове Бали, в результате которого он получил серьезные травмы и был ограблен на сумму 200 тысяч рублей.