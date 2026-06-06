Названы три самые любимые застольные песни россиян

Руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на полях ПМЭФ назвала самые популярные песни на застольях у россиян.

По её словам, на застольях россияне обычно исполняют песни про уникальность, российский код, а также смыслы и ценности, которые передающиеся из поколения в поколения.

В качестве примеров Атаева назвала народные, казачьи и патриотические песни, а также песни советской эстрады.

«Самые популярные песни для коллективного пения — «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Катюша» — это топ музыкального национального самосознания», — цитирует её ТАСС.

Ранее в АЦ ВЦИОМ рассказали, что 35% россиян можно назвать жизнерадостными.