Названа неожиданная причина резкого взлета спроса на детские коляски

Хозяева домашних животных стали все чаще покупать детские коляски — спрос на них вырос на 30% за год, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, владельцы полагают, что коляски удобнее переносок, активно приобретают их и для кошек, и для маленьких собак.

На кадрах, представленных журналистами, животные спокойно сидят в колясках во время прогулок, защищают свои «владения» от претендентов, ждут прихода хозяев.

Журналисты заметили, что для пожилых собак «транспорт» стал спасением: «питомцы по-прежнему могут находиться на свежем воздухе, при этом не перегружая лапки».

Ранее сообщалось, что домашних животных в России имеют 56% семей. Численность кошек, по состоянию на апрель 2023 года, составила 49,2 млн особей, собак — 25,5 млн.

По подсчетам специалистов, самыми популярными породами кошек являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская. Наиболее популярные клички — Мурка, Буся, Васька, Барсик.