Раскрыта новая схема мошенничества с видеоконференциями

Злоумышленники начали рассылать электронные письма с приглашением подключиться к видеоконференции, после чего под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают жертв передать курьеру все деньги. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию", - отмечается в сообщении ведомства в "Максе".

Как отметили в столичной прокуратуре, 88-летний москвич получил на электронную почту письмо с требованием подключиться к некой видеоконференции. Перейдя по ссылке, он увидел человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Тот заявил, что от имени пенсионера якобы был осуществлен перевод средств на финансирование преступной деятельности.

"Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику", - отметили там, добавив, что телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами.

Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал различные суммы со своих счетов и передавал их курьерам. По данным прокуратуры, общий ущерб превысил 4 млн рублей. Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что не следует открывать подозрительные сообщения, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по номерам, полученным от незнакомцев через электронную почту или социальные сети.