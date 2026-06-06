Слуцкий призвал проверять мигрантов на знание языка при поступлении в колледжи
Детей мигрантов нужно проверять на знание русского языка при поступлении в колледжи и техникумы, как это сейчас действует для зачисления в общеобразовательные школы. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по случаю отмечаемого 6 июня Дня русского языка.
Он назвал абсурдной ситуацию, когда для учебы в российских школах иностранцам нужно подтверждать знание русского, а для получения среднего профессионального образования (СПО) - нет. В результате тысячи мигрантов, не прошедшие тестирование по русскому языку в школы за неимением необходимых знаний, учатся в российской системе СПО, подчеркнул Слуцкий.
"ЛДПР не раз обращала внимание на этот правовой пробел. Именно поэтому мы внесли в Государственную думу законопроект, который устанавливает единые требования к мигрантам по знанию русского языка и подтверждению законности пребывания в России, распространяющиеся и на систему среднего профессионального образования", - сказал Слуцкий, отметив, что инициатива пока так и не была рассмотрена. "Сегодня, в День русского языка, мы призываем коллег из всех парламентских фракций поддержать нашу инициативу. Те, кто хотят учиться в России, обязаны знать русский язык и соблюдать российские законы. Это вопрос порядка, справедливости и национальной безопасности. Правила должны быть одинаковыми для всех, а лазейки для обхода закона - закрыты", - отметил депутат.