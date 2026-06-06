Слуцкий призвал проверять мигрантов на знание языка при поступлении в колледжи

Детей мигрантов нужно проверять на знание русского языка при поступлении в колледжи и техникумы, как это сейчас действует для зачисления в общеобразовательные школы. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по случаю отмечаемого 6 июня Дня русского языка.

Он назвал абсурдной ситуацию, когда для учебы в российских школах иностранцам нужно подтверждать знание русского, а для получения среднего профессионального образования (СПО) - нет. В результате тысячи мигрантов, не прошедшие тестирование по русскому языку в школы за неимением необходимых знаний, учатся в российской системе СПО, подчеркнул Слуцкий.