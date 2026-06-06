Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, что привело к присвоению ему «красного» кода авиационной опасности. Об этом сообщает «База».

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился на 50 километров в северо-восточном направлении, в сторону Камчатского залива.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям региона закрывать окна и двери, минимизировать время, проводимое на улице, и при необходимости проводить уборку, используя средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что вулканы Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова на Камчатке продолжают извергаться, представляя угрозу для двигателей низколетящих самолетов.

Также отмечалось, что новый лавовый купол на вулкане уже превысил высоту купола Молодой Шивелуч.