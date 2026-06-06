Новую учебную дисциплину хотят ввести в российских школах

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил вернуть в школах учебную дисциплину, посвящённую охране природы, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказал парламентарий корреспонденту «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума, он увидел оценочную дисциплину по охране природы и гигиене в аттестате времён царской России. В советской же России, напомнил депутат, существовали школьные лесничества, в рамках обучения организовывали походы на природу. Знания «глобальной природы» прививались детям, когда в стране и в мире не было таких критичных экологических проблем, как сейчас.

По мнению Фетисова, аналогичный предмет надо было вводить «ещё вчера» и в современных школах, а также в детских садах.

«Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться», - сказал Фетисов.

Сейчас в общеобразовательных школах встречаются профильные «экологические классы» с углублённым изучением естественных наук и соответствующей проектной деятельностью. Но это явление не является массовым. Кроме того, углублённые образовательные профили, включая экологический, обычно реализуют не с первого класса, а с пятого и старше.

Ранее в марте глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал ввести в школах и детских садах обязательные уроки медицины с привлечением медицинских работников, чтобы сформировать у ребят навык заботы о здоровье «как о базовом жизненном ресурсе». Из образовательных инициатив последнего полугодия можно отметить предложенные депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым уроки финансовой грамотности для школьников и детсадовцев. А предмет «Духовно-нравственная культура России» с 2026 года уже вводится для учеников 5—7 классов.

При этом в школьной программе постепенно сокращают количество часов по предмету «Обществознание». Школьники начнут изучать его только в девятом классе.