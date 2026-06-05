Названа причина заболевания детей в лагере в Тверской области

Причиной заболевания 14 детей в лагере «Зарница», расположенном в Ржевском муниципальном округе Тверской области, послужил вирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

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В администрации сообщили, что состояние всех ранее заболевших детей оценивается как удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская поддержка. Зафиксированных случаев ухудшения здоровья среди несовершеннолетних не имеется.

До этого сообщалось, что в детском лагере был зафиксирован случай массового отравления. В администрации сообщили, что большинство заболевших детей прибыли из Москвы и Московской области.