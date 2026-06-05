Исследование Rambler&Co: россияне считают важным вести экологический образ жизни

В результате совместного опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co и Сбером, выяснилось, что люди готовы помогать природе, если это просто и понятно

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Экологичный образ жизни для большинства начинается с повседневных привычек. Так 74% участников опроса считают осознанный быт у себя дома наиболее комфортным форматом личного вклада в заботу о природе. Для 38% важно наличие удобных точек приема вторсырья, доступных мест проведения акций и разумных правил участия.

Россияне хотят поддерживать экологические проекты, в том числе и через благотворительность. Так, 24% респондентов сообщили, что пока не участвовали в ней, но готовы попробовать. А 17% положительно относятся к поддержке программ по сохранению редких видов животных, если система пожертвований и отчетность фондов прозрачны и понятны.

В вопросе ответственности за состояние окружающей среды почти половина опрошенных (44%) заявили о том, что улучшение экологии – это общая задача государства, бизнеса и общества.

Так, Сбер провел серию экологических и просветительских активностей в рамках всероссийской акции «Зеленая весна». Люди посещали мастер-классы, высаживали деревья, очищали от мусора парки, пляжи и прибрежные территории, сдавали отходы на переработку. Всего прошло 380 экологических активностей, в рамках которых участники собрали более 90 тонн мусора и высадили 43 тысяч деревьев.

Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по устойчивому развитию Сбербанка:

«"Зеленая весна" – не только серия экологических мероприятий. Это возможность для каждого участника увидеть, что его личный вклад – от посадки дерева до сортировки мусора – имеет значение. Проект объединяет все больше людей вокруг практических добрых дел. В этом году с нами на экологические акции вышли 114 тысяч человек, включая 15,5 тысяч сотрудников-волонтеров Сбера, что на 30% больше, чем в прошлом году. Приятно осознавать, что с каждым годом все больше людей в нашей стране осознают, что экологическая повестка должна быть не просто отдельной акцией, а частью повседневной жизни и культуры».

В рамках акции на площадках «СберПрайм Зеленого Марафона» к экологическим инициативам присоединились более 18 тысяч человек. Участникам и гостям марафона был доступен раздельный сбор мусора, а платформа «Сберегаем вместе» дала возможность принять участие в мастер-классах. Там они разбирались, почему важно сортировать отходы, делали памятные сувениры из переработанного пластика и узнавали о том, как текущие привычки влияют на экологию в будущем.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 мая 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.