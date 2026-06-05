Путин назвал условие демографического благополучия России

Президент России Владимир Путин считает, что главным драйвером демографического роста в стране будут высокое качество жизни и достойные зарплаты. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

© Российская Газета

Он напомнил, что за последние пять лет зарплаты в экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%. По мнению президента, дальнейший рост доходов россиян должен быть связан с ростом производительности труда.