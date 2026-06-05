Никас Сафронов признался, что использует искусственный интеллект в творчестве

Российский художник Никас Сафронов признался, что использовал искусственный интеллект (ИИ), чтобы придумать название для своей картины «Весна и любовь».

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— Мне приснились птицы с кроличьими головами. Я не знал, как назвать, — рассказал он.

ИИ предложил использовать слова «весна» и «любовь», этот вариант устроил художника.

По словам Сафронова, нейросети дают подсказки людям и нужно следить за их развитием, однако полностью доверять новым технологиям не стоит, поскольку ИИ — это «наши знания и опыт», передает Telegram-канал Shot.

Две картины Яна ван Эйка, изображающие святого Франциска Ассизского и хранящиеся в Художественном музее Филадельфии и Королевских музеях Турина, могут не принадлежать кисти мастера, пишет The Guardian. Исследования швейцарской компании Art Recognition с использованием ИИ показали, что вероятность подлинности первой версии составляет лишь девять процентов, второй — 14 процентов.

По всей стране активно применяется искусственный интеллект. В некоторых сферах он уже может заменять человека. Эксперты рассказали, стоит ли бояться нейросетей и какие профессии могут заполонить роботы.