В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского
Президент России Владимир Путин ответил на письмо украинского лидера Владимира Зеленского еще до того, как оно появилось. Об этом заявил в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Он уверен, что комментарий Путина уже могут начать изучать в Киеве.
«Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив», — сообщил Коц в посте.
Военкор также сосредоточил внимание на приведенных Путиным данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дезертирстве и мобилизационных возможностях республики. Президент напомнил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Как в мире оценили адресованное Путину письмо Зеленского
До этого Путину доложили об открытом письме Зеленского, которое было обнародовано вечером 4 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер ознакомился с его содержанием.