В Оперштабе назвали фейком сообщения о химической атаке на Туапсе

В соцсетях получили распространение сообщения о том, что Туапсинский муниципальный округ атакован с применением химических веществ. При этом зараженное облако ветром несет на Геленджик. Эта информация является фейком, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Также отмечается, что в систему сообщений экстренных служб поступает аналогичная информация.