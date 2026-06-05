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В Оперштабе назвали фейком сообщения о химической атаке на Туапсе

Российская Газетаиещё 1

В соцсетях получили распространение сообщения о том, что Туапсинский муниципальный округ атакован с применением химических веществ. При этом зараженное облако ветром несет на Геленджик. Эта информация является фейком, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В Оперштабе назвали фейком сообщения о химической атаке на Туапсе
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Также отмечается, что в систему сообщений экстренных служб поступает аналогичная информация.

"В настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки. Как отмечают в оперативных службах региона - угрозы химической атаки нет", - уточнили в Оперштабе.