В Оперштабе назвали фейком сообщения о химической атаке на Туапсе
В соцсетях получили распространение сообщения о том, что Туапсинский муниципальный округ атакован с применением химических веществ. При этом зараженное облако ветром несет на Геленджик. Эта информация является фейком, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Также отмечается, что в систему сообщений экстренных служб поступает аналогичная информация.
"В настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки. Как отмечают в оперативных службах региона - угрозы химической атаки нет", - уточнили в Оперштабе.