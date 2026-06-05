Отец детей-вундеркиндов Тепляков сделал распаковку купленных по акции продуктов

Отец популярного большого семейства Евгений Тепляков сделал распаковку продуктов питания, показав, что они с супругой Натальей покупают для своих гениальных детей.

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Глава семейства не стремится скрыть, что в магазине отдает предпочтение продуктам по акции и использует накопившиеся баллы.

— Все вместе обошлось в 1000 рублей и 3000 балов. Дети едят торт, свиные ребрышки. Некоторые, кстати, жаловались в опеку, мол, почему дети едят ребрышки, — уточнил он на своем канале «Учимся с Алисой».

В числе других продуктов, которыми Тепляков кормит своих детей, — хлеб, коржики, картошка, много рыбы и колбаса.

До этого одна из дочерей Евгения Теплякова, девятилетняя Терра, получила рабочую специальность. Ей присвоили квалификацию «продавец продовольственных и непродовольственных товаров».

Тем временем другая дочь — девочка Алиса, поступившая в университет в девять лет, — уже работает психологом. «Вечерняя Москва» выясняла, сможет ли юная специалист стать хорошим экспертом.

Несмотря на это, в прошлом году одиннадцатилетний сын Теплякова, который воспитывает детей-вундеркиндов, в третий раз не смог поступить в университет, так как плохо сдал ЕГЭ и вступительные.