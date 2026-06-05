В Москве ушла из жизни звезда семидесятых Валентина Игнатьева

4 июня у себя дома скончалась известная советская и российская актриса и певица Валентина Игнатьева. В семидесятые она была солисткой оркестра под руководством Леонида Утесова, популярного ансамбля "Веселые ребята", играла в театре-студии Геннадия Юденича, позже в Московском драматическом театре "Модернъ", а в 2000-ых - в театре "У Никитских ворот".

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Песни в исполнении Валентины Игнатьевой звучали во многих любимых зрителями кинокартинах в золотую эпоху отечественного кинематографа,а также в мультфильмах - "Дни хирурга Мишкина", "Маленькие трагедии", "Очень синяя борода", "Фронт в тылу врага", "Сказка о Звездном мальчике" и других.

Актриса сыграла одну из главных ролей в советско-швейцарской военной драме "Бархатный сезон", снималась в сериалах. Среди наиболее запомнившихся театральных ролей Валентины Игнатьевой - Лели Корневой в "Городе на заре" по пьесе Алексея Арбузова, Комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского.

Валентина Васильевна учила актерской профессии молодежь, преподавая в Московском государственном университете культуры и искусств. Записывала аудиокниги.

Как рассказал "РГ" сын актрисы - священник Иоанн Корешков, она ушла из жизни мирно, во сне. Ей было 77.

Прощание с Валентиной Игнатьевой пройдет 7 июня в 12 часов в храме Святой Троицы на Мосфильмовской 18а. Похороны состоятся на Ястребковском кладбище.