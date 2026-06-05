В двух регионах России на выходных будут заморозки

В Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

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Дожди ожидаются в горах Ингушетии, в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«С 6 по 8 июня в горах Ингушетии пройдет сильный дождь с грозой и за три дня там может выпасть 25-50 миллиметров осадков», — рассказала она.

Синоптик предупредила и о заморозках на выходных в Бурятии, где ночью ожидается до -4°С и в Забайкальском крае ночью до -5°С.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара ожидается в Москве на предстоящих выходных. По его словам, осадки 6 и 7 июня не прогнозируются. Температура воздуха составит от +23°C до +28°C.

3 июня синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жара в российской столице будет наблюдаться в конце текущего месяца и начале июля.