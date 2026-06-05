85 миллионов россиян включают телевизор каждый день

Более 62% жителей России смотрят телевизионные передачи ежедневно - это около 85 миллионов человек. Также 97% россиян смотрят телевизор минимум минуту в месяц. Об этом рассказал заместитель генерального директора исследовательской компании Mediascope Виктор Пинчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Пинчук рассказал, что 85% топовых рекламных роликов содержат сцены с людьми, 24% из них - ролики с детьми.

"Мы проанализировали коммерческую рекламу, которая выходит на телевидении. Максимально часто в рекламе присутствуют взрослые в возрасте от 23 до 50 лет. Детские образы - в возрасте от семи до 10 лет", - рассказал Пинчук.

Он добавил, что в 70% роликов участвуют только взрослые, не показывающие образ семьи - это статисты, влюбленные, коллеги или друзья.

"Реклама - это важный инструмент создания социальных ценностей", - сказал Пинчук.

Член ИТ-комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что вместе с технологической трансформацией меняется роль рекламы. По его словам, сегодня реклама - это не просто инструмент продвижения товаров и услуг, она влияет на общественные установки, потребительские привычки и модели поведения.

"Долгое время экономика впечатлений строилась вокруг борьбы за внимание. Реклама продавала эмоции, новые стимулы и впечатления. Но сегодня меняются поколения и запросы общества. Поэтому сегодня большую ценность представляют коммуникации, которые помогают развиваться", - сказал депутат.

Немкин отметил, что важно найти баланс между регулированием и развитием отрасли - вместо запретительной логики нужно формировать понятные правила, профессиональные ориентиры и стимулы для роста рынка.