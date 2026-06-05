Миллионы людей гибнут из-за небезопасной пищи

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 1,5 миллиона человек умирают из-за небезопасной пищи, что приводит к 866 миллионам случаев заболеваний. Особенно уязвимыми являются дети младше пяти лет, для которых риск негативных последствий в три раза выше, чем для взрослых.

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Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Африке и Юго-Восточной Азии, где сосредоточено почти три четверти заболеваний и 60% смертей.

Основные причины заболеваний связаны с бактериями, вирусами и паразитарными инфекциями, в то время как летальные исходы чаще всего вызваны химическими веществами, такими как мышьяк и свинец. В 2021 году болезни пищевого происхождения обошлись мировой экономике в 310 миллиардов долларов из-за снижения производительности труда.

Ситуация усугубляется изменением климата, что увеличивает риски заражения и устойчивость заболеваний к противомикробным препаратам.