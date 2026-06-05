В России рассматривают возможность возвращения устных экзаменов в средние учебные заведения из-за масштабного использования школьниками искусственного интеллекта при выполнении письменных работ. Инициатива совпала по времени с ростом дискуссий об экзаменационном стрессе у подростков, обострившихся после госпитализации выпускницы в Самаре.

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Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев официально заявил, что традиционные методы контроля знаний теряют объективность. Руководитель ведомства пояснил, что одни лишь запреты не принесут результата, поэтому необходимо скорректировать саму методику оценки и перейти к живому общению с учащимися по ключевым дисциплинам.

При этом эксперт признал, что устный формат потребует расширения педагогического штата из-за высокой трудоемкости проверочного процесса. Накануне ПМЭФ в Самарской области одиннадцатикласснице вызвали скорую помощь прямо с ЕГЭ по истории — представители местного Минздрава опровергли слухи об инсульте, диагностировав у девушки сильное эмоциональное перенапряжение.

В Новосибирской области медицинские специалисты и психологи также фиксируют высокий уровень тревожности среди выпускников. Согласно данным социологических опросов, 38% жителей Новосибирска лично сталкивались со стрессом в экзаменационный период, а 7% респондентов испытывали критическую ментальную нагрузку.

Аналитики профильного министерства уточнили, что каждый четвертый житель сибирского региона страдал от бессонницы в дни тестирования, но за профессиональной поддержкой обращались лишь 6% граждан. Специалисты ведомства добавили, что в качестве позитивного фактора 21% окончивших школу сибиряков сейчас советуют будущим выпускникам просто верить в свои силы и избегать паники.