Названы самые необычные слова из регионов России в диалогах с "Алисой AI"

Ко Дню русского языка команда "Алисы AI" подготовила список регионализмов из диалогов пользователей.

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В пресс-службе компании рассказали "РГ", что нейросеть учитывает значения местных слов, чтобы поддерживать общение с пользователями из любых частей страны.

В офисе отечественного IT-гиганта подчеркнули, что каждый день к ней обращаются с самыми разными запросами: к примеру, ростовчане спрашивают рецепт вкусной мятки, а пермяки - как связать вехотку для бани.

Например, в Ростовской области пользователи говорят "купорка" (консервирование), "тютин" (ягоды шелковицы), "мятка" (картофельное пюре), "водогрейка" (водонагреватель), "кутя" (ребёнок), "труситься" (бояться, дрожать от холода). В другом южном регионе - Краснодарском крае аналитики выделили такие слова, как "кондюк" (кондиционер), "синенькие" (баклажаны) и "водомер" (счётчик воды). А в Республике Дагестан попадаются следующие варианты: "чанда" (ерунда, чепуха, нечто некачественное), "вацок" (брат, обращение к мужчине, в переносном смысле - близкий человек, приятель).

В сибирских регионах свои местные слова. Например, в Красноярском крае - это "гостинка" (малогабаритное жильё), "кочегарка" (котельная), "скупляться" (соображать), "ледостав" (период, когда водоём полностью покрывается льдом). В Новосибирской области - "мультифора" (прозрачный файл для документов), "горошница" (каша из гороха), а в Томской - "куржак" (иней, изморозь), "чеплашка" (небольшая ёмкость, миска, контейнер).

В Приморском крае пользователи употребляют такие регионализмы, как "ходовка" (ходовая часть автомобиля), "завертон" (ролл, рулет из лаваша с начинкой), "вёрд" (вероятно, искажённое "ворд", от названия текстового редактора). В Тюменской области попадаются варианты "актировка" (отмена школьных занятий из‑за мороза) и "паут" (овод, слепень), в Тамбовской - "грядушка" (спинка кровати или дивана) и "бадик" (трость, палка для опоры при ходьбе), в Пермском крае - "вехотка" (мочалка) и "голбец" (подполье, погреб).

В Республике Башкортостан в качестве примера регионализма аналитики отметили слово "морковча" (салат из моркови по‑корейски), в Республике Татарстан - "абый" (уважительное обращение к старшему мужчине), в Самарской области - "настоиграть" (наиграться), в Свердловской - "красноголовик" (подосиновик), в Ставропольском крае - "оладик" (оладушек), в Архангельской области - "каракат" (вездеход), в Калининградской - "кеска" (мусорный контейнер, бак), в Хабаровском крае - "уматный" (отличный, классный, впечатляющий), в Чеченской Республике - "тейп" (род, клан, родовая община), в Удмуртской - "табулька" (табель, ведомость), в Волгоградской области - "тапик" (мобильный телефон), в Иркутской - "швыркать" (шумно пить какую-либо жидкость).