ФОМ: Путину доверяют 74% опрошенных россиян

Три четверти граждан России заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Такие данные обнародовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам опроса, проведённого в конце мая 2026 года среди полутора тысяч респондентов.

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Согласно сообщению социологической службы, о доверии главе государства сообщили 74% участников. Ровно столько же — 74% — уверены, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента.

Работу правительства положительно оценили 47% опрошенных. При этом о том, что председатель кабинета министров Михаил Мишустин трудится хорошо, заявили 53% респондентов.

Что касается электоральных предпочтений, то здесь лидирует «Единая Россия»: её готовы поддержать 38% участников опроса. Далее следуют КПРФ (9%), ЛДПР (8%), «Новые люди» (7%) и «Справедливая Россия» (3%).

Фонд «Общественное мнение» регулярно проводит замеры уровня доверия к первым лицам государства и оценки деятельности правительства. Опросы, как правило, осуществляются методом личного интервью по месту жительства респондентов.

Данный опрос проводился с 29 по 31 мая 2026 года. В нём приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность подобных исследований обычно не превышает 3,6%.