Пора готовиться к «непредсказуемому и экстремальному» погодному явлению

ООН предупредила, что мир должен подготовиться к неизбежному возвращению Эль-Ниньо и вызванному им повышению глобальных температур и экстремальным погодным условиям. Погодные модели прогнозируют потенциально сильное Эль-Ниньо в этом году, которое может обернуться катастрофой для Индии, пострадавшей от сильной жары, Китая и нанести ущерб сельскому хозяйству по всей Юго-Восточной Азии

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что вероятность формирования мощного естественного погодного явления до сентября составляет 80%, а до ноября – 90%. Эксперты говорят, что особую тревогу вызывает то, что явление Эль-Ниньо развивается на фоне антропогенного изменения климата, а это означает, что его последствия могут быть еще более значительными.

По прогнозам, Азия станет одним из наиболее уязвимых регионов, поскольку усиление жары и засухи, по прогнозам, окажут серьезное воздействие на сельское хозяйство, электросети и водоснабжение. Основная проблема заключается в том, что Эль-Ниньо может усилить жару и ослабить надвигающийся муссон - период сильных дождей, который выпадает каждый год примерно в июне и, по прогнозам, принесет количество осадков “ниже среднего”.

Эксперты предупреждают, что это будет иметь катастрофические последствия для Индии и всего субконтинента, который уже столкнулся со смертельной жарой, а также энергетическим кризисом из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.

Если из-за Эль-Ниньо дожди начнутся позже, то жара, охватившая Индию в последние недели, продлится дольше, подорвав жизнедеятельность людей и потенциально приведя к тысячам смертей. Нехватка дождей окажется особенно разрушительной для фермеров, которые рассчитывают на дожди в следующем сезоне сева сельскохозяйственных культур. Майская жара уже нанесла ущерб посевам пшеницы и горчицы, и есть опасения, что Эль-Ниньо может усугубить условия засухи и оказать тревожное воздействие на продовольственную безопасность страны.

Девендер Шарма, индийский сельскохозяйственный эксперт и активист, рассказывает: “2026 год станет испытательным полигоном для Индии в условиях изменения климата и нынешней геополитической ситуации. Продолжающаяся экстремальная жара вызывает тревогу. Мы ожидаем Эль-Ниньо, последствия которого будут заметны в июле или августе. Это смертельно опасное сочетание для Индии, особенно для сельского хозяйства в Индии”.

Фермеры по всей Индии уже обеспокоены надвигающейся нехваткой удобрений для посевов из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Земля может столкнуться с одним из мощных Эль-Ниньо в 2026 году

Эль-Ниньо также может иметь серьезные последствия для городов Индии, в первую очередь для ее кино- и финансовой столицы Мумбаи, которая полностью зависит от семи неорошаемых озер, обеспечивающих водой более 22 миллионов жителей. В настоящее время воды в озерах осталось всего на 45 дней, и если из-за Эль-Ниньо муссонные дожди задержатся, Мумбаи может столкнуться с серьезным водным кризисом.

Как пишет далее The Guardian, со своей стороны, Китай часто страдает от наводнений, а также от засухи в летние месяцы, погодных явлений, которые усугубились в связи с климатическим кризисом и которые оказывают давление на энергосистему. В этом году проблемы будут более серьезными, поскольку Эль-Ниньо вызовет новые разрушения.

Национальный климатический центр заявил, что последствия Эль-Ниньо достигнут своего пика осенью и зимой и что это может привести к увеличению количества осадков на юге Китая и повышению температуры по всей стране.

По данным китайского государственного СМИ "Синьхуа", ожидается, что в этом году в некоторых районах выпадет на 20% больше осадков, чем в среднем по стране.

На этой неделе метеорологическое бюро Цинхая, высокогорной провинции на северо-западе Китая, расположенной на Тибетском нагорье, предупредило, что, хотя Эль-Ниньо “может показаться далеким”, его воздействие на Цинхай-Тибетское нагорье будет “непредсказуемым и экстремальным”. Метеобюро заявило, что будет готовиться к внезапным изменениям погоды, и посоветовало людям держать дома запасы предметов первой необходимости.

Китай уже опубликовал погодные предупреждения о сильных дождях и штормах, поскольку страна готовится к сезону экстремальных погодных явлений в преддверии Эль-Ниньо. Агентство Синьхуа цитирует заявление Министерства водных ресурсов: “Ситуация с борьбой с наводнениями является серьезной и сложной”.

На днях в некоторых районах Китая ожидаются чрезвычайно сильные осадки, при этом в некоторых районах южного и восточного Китая выпадет более 200 мм осадков. Особенно сильно пострадали районы провинции Хубэй.

Мощное явление Эль-Ниньо грозит спровоцировать длительную и сильную жару, сильную засуху, лесные пожары и загрязнение воздуха по всей Юго-Восточной Азии, заявил Джастин Сентиан, профессор по изменению климата в Университете Малайзии в Сабахе.

По словам Сентиана, обычно сильные ветры переносят теплые поверхностные воды в западную часть Тихого океана, вызывая обильные осадки, которые поддерживают жизнедеятельность региона. - Однако, когда эти ветры ослабевают или поворачивают вспять, этот теплый бассейн смещается на восток, лишая такие страны, как Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд и Филиппины необходимой атмосферной влаги”.

По его словам, это нарушение делает регион уязвимым к резким перепадам температур, которые ставят под угрозу здоровье населения, перегружают электрические сети и быстро истощают жизненно важные запасы воды.

Мин И, специалист по физическому климату, приглашенный профессор Национального университета Сингапура, сказал, что сельское хозяйство и гидроэнергетика относятся к числу отраслей, которые подвергаются наибольшему воздействию.

Страны, которые сильно зависят от сельского хозяйства, такие как Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины, особенно уязвимы, подчеркивает он.

Из-за кризиса на Ближнем Востоке в регионе уже ощущается нехватка энергии и удобрений, и для покрытия дефицита все чаще приходится использовать "грязные" виды топлива.

“Возвращение Эль-Ниньо в Юго-Восточную Азию - это нечто большее, чем просто погодное явление. Это стресс-тест для систем, которые и без того находятся в напряженном состоянии”, - комментирует доцент Джейсон Ли, председатель Центра глобальной информационной сети по охране здоровья в Юго-Восточной Азии.

Выжженные почвы могут угрожать основным продуктам питания, особенно рису и пальмовому маслу, а также спровоцировать нехватку продовольствия и взвинтить рыночные цены, “нанося серьезный удар по местной экономике и угрожая продовольственной безопасности домохозяйств с низкими доходами”, - сказал Сентиан.

По словам Сентиана, последствия будут наиболее ощутимы в отдаленных сельских районах, где инфраструктура водоснабжения уже развита недостаточно. “В то время как города обходятся централизованными инженерными сетями, изолированные сообщества часто зависят от неглубоких колодцев, естественных рек и горных ручьев, питаемых самотеком”.

“Поскольку испарение, вызванное Эль-Ниньо, ускоряется, эти хрупкие источники воды неизбежно исчезнут. Из-за отсутствия очистных сооружений семьям часто не остается другого выбора, кроме как собирать небезопасную, стоячую воду из мелеющих русел рек, что вызывает всплеск заболеваний, передающихся через воду, таких как холера”.

Мало того, супер-Эль-Ниньо также может создать благоприятные условия для распространения тропических заболеваний, таких как денге и малярия.

По словам Сентиана, это также может повлиять на жизненно важный туристический сектор региона. “Знаменитые туристические направления от Бангкока до Дананга готовятся к тому, что дневные температуры поднимутся выше 40 градусов, что сделает достопримечательности, культурные объекты и пляжи практически непригодными для использования в часы пик”.

Период засухи также может привести к сельскохозяйственным пожарам и пожарам на торфяниках в таких местах, как Суматра и Калимантан. Образующиеся в результате этого ядовитые клубы дыма могут накрыть финансовые и транзитные центры, такие как Сингапур и Куала-Лумпур, предупреждает Сентиан.

Профессор Бенджамин Хортон, декан Факультета энергетики и охраны окружающей среды Городского университета Гонконга, сказал, что Юго-Восточная Азия является “одним из регионов, наиболее подверженных воздействию Эль-Ниньо”.