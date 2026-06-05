Страховка с защитой от военных ударов может появиться в России

Российские страховые компании начали включать в свои продукты риски, связанные с военными действиями и террористическими актами. Об этом сообщили «Ведомости».

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Ранее подобные случаи традиционно относились к форс-мажорным обстоятельствам и исключались из стандартного покрытия. Новые программы ориентированы прежде всего на жителей приграничных регионов и владельцев коммерческой недвижимости.

Полис покрывает ущерб от обстрелов, детонации беспилотников и связанных с ними пожаров. Однако ключевое условие — договор должен быть заключён до начала активной фазы конфликта в конкретном регионе, иначе страховщик вправе отказать в выплате.

Стоимость такого полиса в среднем на 20–30% выше классического.