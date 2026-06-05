Ученый предупредил о наступлении сезона шаровых молний в России

Академик РАЕН Владимир Бычков рассказал, что шаровые молнии в России чаще всего появляются в летние месяцы, то есть в период с июня по август, сообщает РИА "Новости".

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Бычков - ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ и председатель Российского комитета по шаровым молниям.

Эксперт сказал, что шаровые молнии появляются не только в летний период, но в другие месяцы их можно встретить реже.

Также ученый рассказал, что причиной появления шаровых молний бывают химические порцессы окисления при попадании линейных молний в деревья, почву, металлические предметы или другие объекты.