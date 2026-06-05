В России начался сезон змей

Россиянам следует быть осторожными на природе из-за повышенной активности змей, в ряде регионов уже зафиксированы случаи укусов.

Об этом РИА Новости сообщили в страховой компании «Росгосстрах».

В компании отметили, что с наступлением тепла к привычным рискам добавилась ещё одна опасность. Обычно фиксируется не более трёх-четырёх обращений в год, связанных с укусами, но в этом сезоне эксперты рекомендуют проявлять особую бдительность во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе.

Страховые случаи уже регистрировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.

«При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться — это замедляет распространение яда по организму», — советует начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева.

Она также подчеркнула, что нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд — такие действия могут только ухудшить состояние.

Ранее герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, что уборка земельного участка от мест-убежищ поможет минимизировать количество змей.