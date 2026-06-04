Россиянам рассказали, как охраняют детские лагеря

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков рассказал, что территорию вокруг детских лагерей региона ежедневно патрулируют более 170 экипажей.

В пресс-центре НСН он отметил, что в таких учреждениях должны быть металлодетекторы, системы принудительной остановки автотранспорта и соблюдение требований пожарной безопасности.

«Ежедневно на инструктажах мы говорим им обращать на это внимание и принимать меры», — рассказал Коротков.

По его словам, сотрудников лагерей и частных охранных предприятий инструктируют о действиях в экстренных ситуациях, а качество прохождения тревожного сигнала проверяют каждый день.

Ранее начальник отдела организации охраны объектов Управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии подполковник полиции Сергей Туранов рассказал, что родителям важно заранее объяснять детям правила поведения в местах массового пребывания.