Когда пропуск работы не считается прогулом

В российском трудовом законодательстве отсутствует список уважительных причин невыхода на работу, поэтому в спорных ситуациях ключевую роль играет судебная практика, рассказал журналистам RT юрист Илья Русяев.

Эксперт уточнил, что уважительной причиной считается заболевание, подтвержденное больничным листом или медицинской справкой, если речь идет о кратковременном недомогании.

По его словам, перечень обстоятельств, которые суды принимают во внимание, не исчерпывается болезнями.

В список также входят, разъяснил юрист, вызов в суд или правоохранительные органы, исполнение государственных обязанностей, обязательный медосмотр, сдача крови, аварии в системе ЖКХ.

По словам Русяева, сотрудник вправе временно прекратить работу при задержке заработной платы более чем на 15 дней. В этом случае, добавил он, необходимо своевременно письменно уведомить работодателя.

Эксперт пояснил, что работнику следует заблаговременно сообщать работодателю о возможном отсутствии на рабочем месте.

Русяев констатировал, что россиянам необходимо сохранять все документы, которые объясняют причины отсутствия. В том числе, повестки, справки, акты ЖКХ.