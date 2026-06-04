В Крыму запретили выкладывать фото и видео с бензовозами

Правительство Крыма приняло запрет на публикацию фото и видео с бензовозами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Запрет касается как фото и видео самих бензовозов, так и информации об их перемещении. Как сообщили в правительстве, это будет расценено «как содействие диверсионной деятельности». За нарушение запрета в правительстве пообещали уголовную ответственность.

«Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вовсе не делать фотографии и видео топливных конвоев», — сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма рассказал о погибших в результате атаки ВСУ.