«Мемориал» и более 30 его структур признаны террористическими в России

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов международную организацию «Мемориал» (признана в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещена) и более 30 ее структур. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

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По информации РИА Новости, Росфинмониторинг внес в список такие организации, как Антидискриминационный центр «Мемориал», «Мемориал Медиа», Фонд Иофе (все они включены в реестр иностранных агентов, признаны экстремистскими и запрещены в России) и другие.

9 апреля Верховный суд (ВС) России признал международное движение «Мемориал» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.