В Москве пройдет 12-й Международный день йоги в России

21 июня 2026 года в музее-заповеднике «Царицыно» состоится 12-й Международный день йоги в России в рамках проекта «Лето в Москве» — одно из крупнейших городских wellbeing-событий, которое объединит практиков йоги, представителей осознанного образа жизни и гостей фестиваля в одном из самых живописных пространств столицы.

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В этом году концепция Yoga Day Russia будет посвящена теме баланса как одной из ключевых ценностей современной жизни. Территория фестиваля превратится в эстетичное и продуманное пространство, где йога выйдет за рамки физической практики и станет способом поиска внутренней устойчивости между амбициями и гармонией, динамикой города и необходимостью восстановления, технологиями и живым присутствием.

© Пресс-служба

С 12:00 на территории фестиваля начнут работу более 70 площадок с занятиями по различным направлениям йоги под руководством ведущих преподавателей крупнейших школ Москвы. Программа также будет включать медитации, телесные практики, паблик-токи и лекции, посвящённые осознанному образу жизни, здоровью, красоте и духовному развитию. В шатре Московского Института Психоанализа пройдут практические мастерские от психологов.

На главной сцене состоится одна из самых масштабных медитаций в России, к которой сможет присоединиться каждый — вне зависимости от уровня подготовки. В практической и образовательной программе примут участие Александра Асадова, Анна Лунегова, Марисабель, Мария Самарина, Диана Джалалова, Анастасия Арманова и Роман Карловский.

© Пресс-служба

Музыкальная программа объединит живые выступления артистов разных жанров, медитативные сеты и танцевальные пространства с открытыми мастер-классами. На главной сцене выступят ISENTIE, iskrit, проект Демерджи, а завершится программа масштабным выступлением DJ Aman. Специальным событием программы станет выступление секретных гостей, имена которых организаторы пока не раскрывают, а также выступление Ирина Нельсон, объединяющее музыку и практику.

В рамках фестиваля будет организовано множество интерактивных локаций, одной из знаковых станет тематическая зона Билайна, где посетители смогут замедлиться и восстановить силы в зоне отдыха, зарядить телефон, запечатлеть яркие мгновения на полароид, добавить своему образу блёсток или посетить мастер-класс, чтобы создать что-то своими руками. Спортмастер откроет мир Sensana – спортивного бренда для девушек с wellness-концепцией. Гости смогут отключить внешний шум и настроиться на внутренний ресурс: отдохнуть в необычной чилл-зоне с индивидуальной аудио-терапией, сделать яркие фотографии и поучаствовать в розыгрыше подарков. В шатре Smart Fruits можно будет получить уникальные витамины из Германии, произведенные на основе фруктов, узнать о пользе органических витаминов без сахара и лишних добавок и принять участие в интерактивах с возможностью получить интересные призы.

© Пресс-служба

Для семей с детьми будет организована отдельная зона активностей, а Organic People Market представит ярмарку тематической продукции: дизайнерскую одежду, авторские изделия ручной работы, натуральную косметику, экотовары и вегетарианский фудкорт.

Международный день йоги в Царицыне организован Департаментом спорта города Москвы и проектом Organic People.

Organic People – проект, который с 2012 года системно развивает культуру йоги и осознанного образа жизни в России. Команда известна масштабными городскими инициативами «Йога в парках» и «Медитация в парках», а также организацией Международного дня йоги и Международного дня медитации, формируя устойчивое сообщество и задавая высокий стандарт проведения событий в сфере wellbeing.

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Мероприятия пройдет 21 июня с 8:00 до 23:00 в музее-заповеднике "Царицыно". Вход на фестиваль бесплатный, занятия в шатрах — платные. Подробности можно узнать на официальном сайте.