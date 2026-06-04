Жители города в Кабардино-Балкарии утонули в мусоре

Жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии жалуются на то, что фактически погрязли в мусоре — коммунальные службы не вывозят отходы, а жалобы не помогают. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора «Экотехпром» пока не произошло. Местные неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО «Экологистика» в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать другого оператора.

С 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор — ситуация, однако, не улучшилась. Жители Прохладного поделились с «Лентой.ру» фото, на которых видны горы мусора, россияне жалуются, что такими темпами дождутся вспышки эпидемии. По их словам, мусор копится уже по меньшей мере три месяца. Люди требуют, помимо прочего, перерасчета платежей. Местные чиновники же, по их словам, ограничивались дежурными ответами, в действительности не решая проблему. Примечательно, что ранее в администрации КБР Нальчика.

Ранее сообщалось, что жильцы одного из столичных жилых комплексов (ЖК) застройщика ПИК пожаловались на невывоз мусора в разгар жары. Речь идет о ЖК «Митинский лес», расположенном на северо-западе города. На фотографиях, сделанных одним из жильцов, можно увидеть переполненные мусорные баки, а также кучи отходов возле них.