Исследование Rambler&Co: мобильные звонки остаются самым популярным способом связи

За последний год средний объем голосового трафика увеличился на 25%.

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Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мобильным виртуальным оператором СберМобайл выяснили, как поменялись привычки россиян в общении с близкими по телефону.

Самым популярным способом связи остается традиционный телефонный звонок: так общаются 44% респондентов. При этом за последний год звонки стали значительно популярнее: 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении.

За последний год средний объем голосового трафика на одного абонента увеличился на четверть (25%) – пользователи стали проводить больше времени за телефонными разговорами.

Исследование также затронуло вопрос возвращения к использованию домашних телефонов: 4% респондентов задумываются о том, чтобы установить домашний телефон. При этом 20% уже им пользуются, а 76% никогда не рассматривали такую возможность.

Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, в нем приняли участие 2005 респондентов.