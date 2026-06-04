Андрей Цыпер принял участие в ключевых секциях о медиа и искусственном интеллекте на ПМЭФ–2026

Топ-менеджер Rambler&Co выступил на дискуссиях о роли ИИ в креативных индустриях и информационной безопасности в СМИ.

© Пресс-служба Rambler&Co

3 июня 2026 года исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие сразу в четырех сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В течение одного дня он выступил на секциях, посвященных искусственному интеллекту в креативных индустриях, информационным угрозам в цифровую эпоху, пределам применения ИИ в средствах массовой информации и в качестве председателя Общественного совета при Россотрудничестве принял участие в деловом бранче о глобальной гуманитарной повестке.

На сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» участники обсуждали ИИ как стратегическую технологию для рекламы, медиа и творческой экономики. Андрей Цыпер акцентировал внимание на том, что нейросети не вытесняют человека из креативных профессий, а перераспределяют роль специалистов: рутинные операции автоматизируются, а внимание человека концентрируется на стратегии и управлении сложными форматами.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В условиях доступности и легкости производства контента сегодня формируются запросы на его качество и эксклюзивность, а также гиперперсонализацию. На первый план выходит человекоцентричность: мощности ИИ должны быть направлены на вкусы и потребности аудитории».

Среди спикеров сессии – управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, руководитель школы коммуникаций НИУ ВШЭ Сергей Зверев и другие.

В секции МИД России «Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности» дискуссия была сфокусирована на цифровых рисках и информационной безопасности. Андрей Цыпер резюмировал выступление всех спикеров и подчеркнул, что интернет и современные технологии дали человеку беспрецедентный доступ к данным, но одновременно сделали крайне дешевыми и массовыми инструменты манипуляции.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Главный вызов сегодняшнего дня – это доверие, которое опирается на две вещи: профессиональную экспертизу журналиста и технологические инструменты верификации. Искусственный интеллект уже позволяет быстро разоблачать синтетический контент и распознавать дипфейки, но он не отменяет ответственности человека, который принимает решение о публикации и готов объяснить читателю, что на самом деле произошло».

В этих условиях, по мнению топ-менеджера Rambler&Co, особенно возрастает значение медиаграмотности и доверия к профессиональным СМИ как экспертам в фактчекинге, верификации и фильтрации контента.

© Пресс-служба Rambler&Co

Вместе с Андреем Цыпером в дискуссии приняли участие официальный представитель МИД Мария Захарова, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец и международные гости: генеральный директор и главный редактор Press Trust of India, редактор раздела дипломатии и международных отношений египетского авторитетного издания Al-Ahram Амр Яхиа, немецкий журналист Хуберт Зайпель.

В рамках сессии «Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ», организованной МИА «Россия сегодня», фокус вновь сместился на журналистику. Андрей Цыпер отметил, что ИИ уже берет на себя рутинные редакционные задачи – от орфографии и подбора фото до первичной генерации материалов, – но не способен заменить человека там, где требуются эмпатия, интуиция, репутация и моральная ответственность.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Последнее слово всегда остается за специалистом с творческим взглядом и способностью интерпретировать данные. Ведь одну и ту же информацию по-разному надо преподносить разным слоям аудитории. Так, детям могут быть очень интересны серьезные и глубокие темы – например, история, – если излагать их доступным для них языком, в нужном формате и с верными акцентами».

В секции приняли участие официальный представитель МИД Мария Захарова, генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT News Media Holding Денис Арапов, директор евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский и другие.

На деловом бранче «Глобальная гуманитарная повестка: экономика партнерств и добро – норма жизни» Андрей Цыпер уже в качестве председателя Общественного совета при Россотрудничестве участвовал в обсуждении более широкой социальной роли бизнеса и медиа в поддержке гуманитарных инициатив. Он отметил, что в последнее время тема добра и доверия в обществе стала подниматься все чаще.

По словам Цыпера, в России уникальный формат волонтерского движения, которое идет «от сердца». Обмен таким опытом с другими странами – это сильная платформа для международной дружбы. Тем не менее, отметил спикер, без включения бизнеса даже самое искреннее волонтерское движение не сможет развиваться.

Участие Андрея Цыпера в четырех секциях ПМЭФ–2026 охватило сразу несколько уровней отраслевой повестки: от экономики креативного труда и регулирования ИИ до информационной безопасности, медиаграмотности и общественной ответственности СМИ. Акцент первой половины дня был технологиях, которые меняют производство и защиту контента, а фокус второй – на том, как сохранить доверие, критическое мышление и контроль в среде, где ИИ стал частью повседневной реальности и инструментом в руках человека.