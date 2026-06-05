В Крыму 400 автобусов не вышли на маршруты

В Крыму около 400 автобусов, работающих на маршрутах общественного транспорта, сегодня не вышли на маршруты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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"К сожалению, сегодня наблюдались задержки в работе общественного транспорта, так как 400 единиц пассажирского транспорта не вышли на маршруты", - написал Аксенов.

Глава Крыма извинился перед пассажирами и сообщил об особом режиме обеспечения транспорта в Крыму топливом. Пассажирские перевозки входят в число приоритетных направлений, которые будут обеспечиваться топливом. Все машины закрепят за конкретными АЗС, где они смогут заправиться по графику.

"Расписание движения общественного транспорта должно соблюдаться в полной мере", - потребовал Аксенов.

Контролировать установленный порядок будет минтранс региона, также пассажиры могут сообщать о сбоях на портале "Решаем вместе".

В Крыму уже неделею действует ограниченная продажа топлива. С 4 июня АЗС отпускают бензин только по талонам, купленным ранее, и не более 30 литров в день.