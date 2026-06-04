Прощание с актрисой Ниной Марушиной прошло в Театре Пушкина

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Марушиной в четверг, 4 июня, прошла в фойе Московского драматического театра имени. Пушкина. Проводить актрисы в последний путь пришли ее родные, друзья и коллеги, в том числе руководство театра.

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Тело Нины Марушиной кремирует, а прах захоронят на Хованском кладбище рядом с могилой ее супруга, заслуженного артиста России Валентина Бурова. На церемонии прощания художественный руководитель театра Евгений Писарев отметил, что Нина Александровна была старейшим членом труппы, посвятившей сцене почти 65 лет своей жизни.

— Почти 65 лет она проработала в Театре Пушкина. Пришла из Школы-студии МХАТ, в которой училась вместе с Олегом Табаковым. И до последнего играла. Нина Александровна была замечательной артисткой. Ее счастье было в том, чтобы выходить на сцену, — сказал Писерев.

Коллеги запомнили ее как яркую, острохарактерную артистку, которая обладала неиссякаемой энергией и любовью к своему делу. В знак уважения к творческому пути Марушиной гроб с ее телом вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передает ТАСС.

Нина Марушина родилась в Саратове 16 мая 1935 года. Свою карьеру в Театре имени А. С. Пушкина начала в 1962 году. В фильмографии актрисы насчитывается множество картин, среди которых «Обломов», «Нежный образ твой», «Бабий бунт», «День за днем», «Корова», «Деструкторы» и другие работы.