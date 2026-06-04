Вассерман объяснил трудности зумеров со стрелочными часами

Человек учится тому, что ему необходимо для выживания или для развлечения, заявил НСН депутат Госдумы.

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Отсутствие у молодёжи ряда навыков и умений, которые есть у старших, не говорит о деградации новых поколений, заявил НСН депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, из этого не стоит делать далеко идущие выводы.

Более половины (54%) представителей поколений зумеров (родились после 1995 года) и альфа (родились после 2010 года) не умеют определять время по циферблату часов. Это показал опрос Sunlight, проведённый среди родителей. Согласно результатам, 49% - не знают, как вкрутить лампочку. Ещё 86% опрошенных считают, что молодежь плохо ориентируется в городе без навигационных приложений. 73% сказали, что подростки не знают таблицу умножения и не умеют считать в уме. Кроме того, около 70% отмечают сложности у молодежи с подсчетом наличных денег и сдачи.

«Думаю, об этих поколениях и о нашем будущем это говорит примерно то же самое, что обо мне говорит мое неумение пропалывать огород или доить корову. Жизнь меняется, навыки меняются. Я не сомневаюсь, что эти люди умеют что-то, чего не умею я, и что в современной повседневной жизни довольно часто бывает нужно. Кстати, замечу, что сам я ношу цифровые наручные часы с тех самых пор, как они вообще появились у нас в продаже. Другое дело, что до того я лет 40 пользовался обычными часами со стрелками, так что у меня есть оба этих навыка», - отметил собеседник НСН.

Он также назвал причину такой ситуации.

«Вообще, человек учится либо тому, что ему необходимо для выживания, либо тому, что его развлекает. Соответственно, то, что эти люди не умеют определять время по циферблату часов, говорит только о том, что это им никогда не было нужно на практике», - заключил Анатолий Вассерман.

В ходе опроса большинство взрослых (87%) также признались, что их беспокоит растущий разрыв между поколениями. При этом сами зумеры относятся к ситуации гораздо спокойнее – только 18% молодых людей удивляются тому, что их сверстники не знают вещей, привычных для старших поколений.

Основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова ранее заявила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские компании с осторожностью относятся к молодым специалистам, поскольку поведение зумером может расшатать атмосферу в трудовом коллективе.