Львова-Белова сообщила о первых обращениях по вопросам ОГЭ и ЕГЭ

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о первых случаях нарушения прав выпускников на экзаменах.

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"Начали поступать обращения по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. Например, один из случаев касается процедуры допуска выпускницы в пункт проведения экзамена. Разбираемся в ситуации", - написала она в своем канале в МАХ.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ напомнила почту, куда нужно написать, что выпускника появилась проблема при прохождении итоговой аттестации. Это obr@deti.gov.ru.

"Обратиться можно по вопросам нарушения порядка проведения экзамена, технических сбоев, возможности пересдачи, оспаривания результатов и других ситуаций, связанных с организацией и прохождением ОГЭ и ЕГЭ", - пояснила она.

Львова-Белова также посоветовала, как ускорить рассмотрение спорного случая. Для этого нужно обязательно указать регион и город, номер школы и класс, далее внятно описать, что именно произошло и кто был участником ситуации, а также сообщить, обращались ли вы уже к директору школы, в региональное министерство образования, Рособрнадзор или Минпросвещения России, а при наличии таких обращений необходимо приложить копии документов и указать даты их подачи.