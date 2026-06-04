Американка описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне»

Американка по имени Луиза описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне». Ее впечатлениями поделился российский тревел-блогер Александр в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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Он рассказал, что Луиза из Оклахомы оказалась на ужине с несколькими русскими семьями и завела с ними светскую беседу. В ее вопросах было много стереотипов, что вызвало смех у соотечественников, сидевших за столом. Например, американка поинтересовалась, действительно ли у каждого россиянина есть собственный медведь, которого нужно поить водкой и кормить селедкой.

«Но что самое интересное, Луизе российские реалии показались не менее дикими, чем ее собственные фантазии о пьющих медведях», — пишет автор блога. Так, она была поражена тому, что в России могут задержать заработную плату, требуют от женщин постоянно думать об удержании мужчины и работать по дому как прислуга.

«Помимо всего вышеперечисленного, Луиза не понимала русские семьи, где люди, несмотря на минимальный бюджет, принимают решение о продолжении рода», — добавил Александр. По его словам, американцев с детства учат финансовой грамотности, а также в их понимании семья должна жить в просторном кондоминиуме с большим количеством комнат, либо в доме.

Ранее другая тревел-блогерша назвала непонятные для американцев блюда русской кухни. Так, например, жители США с подозрением смотрят на наши каши.