Автодвижение по Крымскому мосту приостановлено в двух направлениях

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Пост опубликован в 2:37. В нем попросили автомобилистов на переправе и в зоне досмотра сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

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В ночь на 4 июня при ударе по нежилым объектам Симферополя не выжили три человека, еще семь были ранены. На место происшествия прибыли экстренные службы. Кроме того, ВСУ атаковали Севастополь.

В районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома.

В городе все еще действует воздушная тревога. Власти призвали жителей оставаться в безопасных местах и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.