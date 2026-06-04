В Роспотребнадзоре высказались о риске завоза Эболы в Россию

Риск завоза и распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Об этом Пшеничная рассказала РИА Новости.

По её словам, ситуация в ДР Конго остаётся напряжённой, но на территории России риска нет.

«На территории ДРК сохраняется напряжённая ситуация по лихорадке Эбола. Риск завоза и распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — сказала она.

Для оценки и минимизации угроз круглосуточно применяется система «Периметр». Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Пшеничная также уточнила, что в институте в кратчайшие сроки создали диагностическую тест-систему для выявления нового варианта вируса Бундибуджио. Лабораторная база Роспотребнадзора обеспечена достаточным количеством тестов для диагностики лихорадки.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что Россия передаст 1 тыс. тестов и реагентов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио в Республику Конго, а также отправит группу специалистов.