Какие льготы и пособия можно оформить с помощью портала Госуслуг

Перечень возможностей, которые дает россиянам портал государственных и муниципальных услуг, постоянно расширяется. Здесь можно получить подробную информацию о помощи, которую гарантирует государство детям, беременным женщинам, многодетным и малообеспеченным семьям. Там же по запросу предоставят выписку о видах соцподдержки для конкретного человека. Подробнее об этом — в материале «Парламентской газеты».

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Специальный вычет с дохода

С 2026 года многие семьи имеют возможность вернуть часть уплаченного в 2025 году налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для получения налогового кешбэка надо соответствовать нескольким параметрам.

«Налоговый кешбэк будут получать граждане, имеющие двух и более детей, при условии, что оба родителя работают и средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе», — рассказала ранее «Парламентской газете» сенатор Елена Перминова.

С 1 июня по 30 сентября заявление можно подать через Госуслуги. Для выплаты родители, опекуны, попечители или усыновители должны воспитывать двух и более детей до 18 лет с российским гражданством, постоянно проживающих в России. Если дети — студенты-очники, то до достижения ими возраста 23 лет. Также надо быть россиянином, иметь официальный доход, с которого уплатили 13 процентов НДФЛ, быть налоговым резидентом РФ, не иметь задолженности по алиментам. Вычет для каждого родителя составит семь процентов.

«Заявление можно подать не только на Госуслугах, но и через контактный центр Социального фонда России, МФЦ, — уточнила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Если на Госуслугах подгружены все необходимые документы, то проще всего заявку сделать именно там. Это не очень сложно и крайне удобно. Тем более что такая социальная поддержка коснется семей, которые воспитывают более десяти миллионов деток».

Единое пособие на детей и беременных

Семьи с детьми младше 17 лет и женщины в положении, вставшие на учет у гинеколога до 12-й недели беременности, могут подать заявление на единое пособие.

Заявитель и ребенок должны быть россиянами и постоянно жить в России. Все члены семьи в возрасте от 18 лет в расчетном периоде обязаны иметь трудовой доход не менее восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на дату подачи заявления. В 2026 году эта сумма составляет 216 744 рубля за 12 месяцев. Если он ниже или отсутствует, придется это обосновать объективными причинами.

Есть еще условия. Средний доход на члена семьи в месяц — не выше прожиточного минимума на душу населения в регионе, а имущество семьи — в пределах утвержденного перечня.

Если на пособие претендует беременная женщина, она может подать заявление только после 12-й недели беременности. При этом она должна посещать женскую консультацию на сроках 10—14, 18—22, 30—32 недели.

С 1 января 2025 года при рождении в семье очередного ребенка единое пособие назначают автоматически в размере и на период в соответствии с последним принятым решением о назначении выплаты.

По беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачивают только женщинам: беременным, родившим или усыновившим младенца в возрасте до трех месяцев.

Это мамы, работающие по трудовому договору, уволенные из-за ликвидации компании или закрытия ИП и вставшие на учет по безработице в течение 12 месяцев. Сюда же относятся учащиеся дневного отделения ссузов, вузов, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, военнослужащие по контракту.

Усыновители или суррогатные матери могут получать пособие во всех вышеуказанных случаях. Его выплачивают со дня усыновления до истечения 70 дней со дня рождения ребенка. При усыновлении двух и более детей срок продлевают до 110 дней.

Если женщина — индивидуальный предприниматель, она получит пособие только в том случае, если заплатила страховой взнос в Социальный фонд за год, предшествующий году ухода в декрет.

Если не стало компании или очное обучение

Свои особенности есть для выплаты пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, или обучающихся очно. Услугу предоставят беременной или родившей женщине, а также усыновившей одного или нескольких детей в возрасте до трех месяцев за период отпуска по беременности и родам.

Для назначения выплаты она должна лишиться работы в связи с ликвидацией организации и встать на учет в службу занятости не позже 12 месяцев после увольнения. Либо женщина должна учиться в школе, вузе, техникуме, колледже или училище очно, за исключением обучения только по дополнительным образовательным программам.

Пособие выплатят единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. Размер — 100 процентов прожиточного минимума, общую сумму посчитают в зависимости от продолжительности отпуска.

На основании приказа Минтруда от 29 сентября 2020 года № 668н о порядке назначения выплат подать заявление можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

При рождении ребенка

Единовременное пособие при появлении малыша на свет положено всем российским семьям, постоянно проживающим на территории страны, независимо от уровня дохода и количества детей. Родители могут работать по трудовому договору или быть фрилансерами, безработными, ИП — на размер пособия это не влияет.

Выплата полагается только одному из родителей — маме или папе. Если работает лишь один из них — деньги получит тот, у кого есть официальная работа или служебный контракт. Если и тот, и другой родители трудоустроены — пособие перечислят маме. Если же оба безработные, они сами решают, кто будет писать заявление на пособие. В случае, когда родители в разводе, деньги полагаются тому, с кем живет ребенок.

Обратиться с заявлением за пособием нужно в течение шести месяцев со дня рождения малыша.

По уходу за малышом

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать работающий или неработающий родитель, опекун, усыновитель или любой родственник, который ухаживает за ребенком. Если это несколько человек — кто-то один.

Из неработающих право на пособие имеют лица, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, не работающие по трудовому договору, не получающие пособие по безработице, а также не оплачивающие взносы в Социальный фонд. К этой же категории относятся те, кто учится очно в колледже или вузе.

Назначение пособия неработающим зависит от уровня дохода семьи. Требования к последнему такие же, как для единого пособия на детей и беременных женщин.

Но их не учитывают для учащихся на очном отделении в колледже или вузе, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, в период беременности или отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности в качестве ИП.

При наличии права на пособие по уходу за ребенком и единое пособие на детей и беременных женщин получать можно только одно из них. Если претендент ухаживает за двумя и более детьми, выплата полагается на каждого ребенка.

Трудоустроенный родитель или индивидуальный предприниматель вправе передать право на получение пособия другому члену семьи.

Если в какой-то момент он решит прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу или восстановиться в учебном заведении — выплату не прекратят.

Если папа — военный

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву могут получить мать, опекун или другой родственник малыша, отец которого проходит срочную службу в армии, курсант первого курса военного училища или военного вуза.

В назначении пособия откажут, если дети находятся на полном государственном обеспечении, родители лишены родительских прав либо ограничены в них, а также тем, кто выехал на постоянное место жительства за пределы России.

Выплата может начисляться со дня рождения ребенка до достижения им трех лет, но только за период, когда отец пребывает на военной службе. Если детей несколько, получать пособие можно на каждого.

Оформить выплату нужно не позднее шести месяцев после окончания призывником срочной военной службы.

На каждого ребенка придется написать отдельное заявление.

Беременной супруге военнослужащего по призыву полагается единовременное пособие. На него может рассчитывать жена перечисленных категорий военных, а также военнослужащего по призыву по частичной мобилизации, уточняется на официальном сайте Госуслуг.

Срок беременности должен составлять не менее 180 дней в период прохождения супругом военной службы.

Оформить пособие можно не позднее шести месяцев после окончания призывником срочной военной службы.

Если обрел семью

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью могут получить усыновитель, опекун, попечитель или приемный родитель, которые берут его на воспитание в свою семью.

Деньги выплачивает Социальный фонд. Сумма зависит от конкретных условий. Стандартная выплата составляет 28 450,45 рубля либо 217 384,58 рубля на каждого ребенка при усыновлении, если он старше семи лет, является ребенком-инвалидом, а также при усыновлении братьев или сестер.

Заявить о желании получать выплату нужно не позднее шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, вынесения решения об установлении опеки или попечительства, заключения договора о передаче ребенка в приемную семью.

При передаче на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие полагается на каждого.

Материнский капитал

На сайте Госуслуг можно оформить сертификат на маткапитал. Документ придет в течение трех недель после рождения ребенка в личный кабинет.

Эти деньги государство предоставляет семьям с детьми безвозмездно, но потратить их можно только на разрешенные законом цели.

Среди таких — улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте до трех лет семьям с низким доходом, накопительная пенсия одного из родителей, товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

На некоторые цели маткапитал можно потратить сразу, а через три года воспользоваться дополнительными возможностями.

Для любых действий с материнским капиталом потребуется подать заявление. Это можно сделать на Госуслугах, в отделении СФР или МФЦ.

Тратить деньги можно полностью или частями. Например, какую-то сумму — на ежемесячную выплату, а остаток — на погашение ипотеки.

Напомним: право на маткапитал имеет женщина, родившая или усыновившая первого ребенка с 1 января 2020 года, второго или последующего — с 1 января 2007-го. Воспользоваться семейным капиталом может также мужчина — единственный усыновитель первого ребенка по решению суда с 1 января 2020-го либо второго или последующего ребенка по решению суда — с 1 января 2007-го, а также отец независимо от наличия у него гражданства РФ, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.

Если у родителей или усыновителя прекратилось право на дополнительные меры господдержки, например, из-за лишения родительских прав или смерти, право на получение пособия имеют несовершеннолетний ребенок, несколько несовершеннолетних детей в равных долях, совершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет, который учится на дневном отделении, за исключением организаций дополнительного образования.